Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Betrug durch falschen Polizeibeamten++Einbruch in Einfamilienhaus++Einbruch in Pkw++

Oldenburg (ots)

++Betrug durch falschen Polizeibeamten++ Am Freitagmittag kam es zu einem vollendeten Betrug durch einen falschen Polizeibeamten zum Nachteil einer 80jährigen Dame aus der Käthe-Kollwitz-Straße. Eine männliche Person hatte sich als bayrischer Polizist am Telefon ausgegeben und berichtet, dass die Tochter der Geschädigten einen Unfall verursacht habe und ins Gefängnis müsse. Dieses sei nur zu verhindern, wenn man umgehend 10.000,- Euro bezahlen würde. Kurze Zeit später klingelte eine männliche Person mit osteuropäischem Aussehen und Akzent bei der Frau und ließ sich von ihr den Betrag in bar aushändigen. Der Mann war 180 cm groß und trug eine dunkle Arbeitshose und ein dunkles Oberteil. Zudem hatte er einen blauen Mund-Nasen-Schutz angelegt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, falls sie Hinweise zu dieser Person geben können.

++Einbruch in Einfamilienhaus++ Zwischen Donnerstag und Samstag kam es in der Wehdestraße zu einem Einbruch in ein dortiges Wohnhaus. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Objekt und durchsuchten sämtliche Räume. Da die Hauseigentümer sich aktuell auf der Urlaubsrückreise befinden, kann zum Diebesgut noch nichts gesagt werden.

++Einbruch in Pkw++ Auf dem Parkplatz des BZTG in der Taastruper Straße wurde die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen und eine Sonnenbrille entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitte Juli und gestern, da der Geschädigte urlaubsbedingt ortsabwesend war und sein Fahrzeug dort für diesen Zeitraum abgestellt hatte.

