Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Westerstede: Motorradfahrerin bei Zusamenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Oldenburg (ots)

Am heutigen Freitag kam es gg. 10:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Zur Unfallzeit befuhr die 54jährige Motorradfahrerin aus Apen die Ammerlandstraße von Ocholt in Richtung Apen. Nach ersten Ermittlungen ist ist sie im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve nach links über die Fahrbahnmitte hinausgekommen. Der ihr mit seinem Pkw entgegenkommende Fahrzeugführer versuchte noch nach rechts auszuweichen. Trotzdem kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch kommt der Pkw von der Fahrbahn ab und bleibt im Seitenraum beschädigt stehen. Der 56jährige Fahrzeugführer aus Ostrhauderfehn wird leicht verletzt. Die Motorradfahrerin stürzt und erleidet lebensgefährliche Verletzungen. Sie wird mit einem Rettungshubschrauber in die Ammerlandklinik geflogen. Da sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, werden entsprechende Ermittlungen gegen sie geführt.

Die Ammerlandstraße war für die Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten bis um 14:30 gesperrt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-115 in Verbindung zu setzen.

