POL-RT: Verkehrsunfälle; Pedelec-Fahrer nach Unfall verstorben; Senior betrogen - Warnhinweis;

Römerstein (RT): Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag an einer Einmündung zwischen Römerstein und Feldstetten auf Höhe des Skilifts ereignet hat. Gegen elf Uhr war ein 81-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger auf dem dortigen Verbindungsweg zwischen Westernheim-Heuberg und der B 28 unterwegs. Beim Überqueren der Bundesstraße übersah er einen aus Richtung Zainingen heranfahrenden Porsche eines 77-Jährigen. Obwohl der Porschefahrer schnell reagierte, hatte dieser keine Chance den Zusammenstoß zu verhindern und krachte in den sich noch im Einmündungsbereich befindlichen Anhänger des Traktors. Der Anhänger kippte durch den Aufprall auf die linke Seite, während die Zugmaschine den Einmündungsbereich unbeschadet überquerte. Beide Fahrzeuglenker erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzungen, wohingegen die 75-jährige Beifahrerin in dem Porsche leicht verletzt wurde. Der Sportwagen war nach der Kollision so stark beschädigt, dass er vom Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf etwa 15.000 Euro belaufen. (ht)

Filderstadt (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am späten Donnerstagnachmittag im dichten Berufsverkehr auf der B 27 zwischen den Anschlussstellen Filderstadt-West und Filderstadt-Ost ereignet hat. Ein 73-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als er im zähfließenden Verkehr stark abbremsen musste. Gleich vier nachfolgend Autos, ein weiterer VW Golf, ein Smart, ein Citroen und ein Toyota, deren Lenker zu dicht aufgefahren waren und zu spät reagiert hatten, krachten nachfolgend jeweils ihrem Vorausfahrenden ins Heck. Der 24-jährige Fahrer des Smart und die 23-jährige Toyota-Fahrerin wurden leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Bis auf den ersten VW des 73-Jährigen dürfte an allen anderen Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf insgesamt etwa 51.000 Euro geschätzt wird. Alle vier Autos mussten abgeschleppt werden. (cw)

Köngen (ES): Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 19.11.2020/ 17:23 Uhr)

Der 87-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Kastellstraße schwer verletzt worden war, ist am Freitag in der Klinik verstorben. Wie bereits berichtet, war der Senior gegen 10.20 Uhr vom einem Müllwagen erfasst und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. (rn)

Nürtingen (ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Um mehrere tausend Euro ist am Donnerstag ein Senior aus Nürtingen von Kriminellen betrogen worden. Gegen 11.45 Uhr meldete sich ein Anrufer bei dem 80 Jahre alten Mann und gab sich als dessen Enkel aus. Im weiteren Verlauf erschlich sich der Unbekannte das Vertrauen des 80-Jährigen und gab an, aufgrund eines Verkehrsunfalls dringend mehrere tausend Euro Bargeld für die Schadensregulierung zu benötigen. Der Senior schenkte dem Anrufer Glauben und hob in der Folge das Geld bei seiner Bank ab. Wie immer bei derartigen Straftaten holte der selbsternannte Enkel das Geld nicht persönlich ab. Stattdessen erschien am Nachmittag eine vermeintliche Mitarbeiterin einer Autowerkstatt bei dem arglosen Opfer. Die Komplizin des Anrufers nahm das Geld für die frei erfundene Reparatur des angeblich beschädigten, gegnerischen Fahrzeugs entgegen. Wenig später flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügern und rät:

- Fragen Sie genau nach, wenn sich ein unbekannter, angeblicher Angehöriger oder Bekannter meldet und von sich aus seinen Namen nicht nennt. Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

- Notieren Sie sich die ggf. angezeigte Telefonnummer des Anrufers und überprüfen Sie seine Angaben mit Hilfe Ihrer Angehörigen. Wenn jemand wirklich Hilfe braucht, wird er Verständnis dafür haben, wenn Sie sein Anliegen überprüfen und jemanden zu Rate ziehen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

- Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei. Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an.

- Weitere Informationen sowie einen anschaulichen Videoclip zu anderen Maschen des Telefonbetrugs, z.B. wenn sich Kriminelle als Polizeibeamte ausgeben, stellen wir Ihnen auch auf unserer Homepage https://ppreutlingen.polizei-bw.de zur Verfügung. (mr)

