POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Urach (RT): Ölwanne aufgerissen

Ein Audi musste in der Nacht zum Freitag auf der B465 / Seeburger Steige abgeschleppt werden, nachdem an dem Wagen beim Überfahren eines Steins die Ölwanne beschädigt wurde. Der 42-jährige Fahrer war gegen 23.45 Uhr mit seinem Audi TT auf der Seeburger Steige in Richtung Münsingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Seeburg fuhr er über den auf der Fahrbahn liegenden Stein. Weil aus seinem Pkw anschließend eine erhebliche Menge Öl auf die Straße lief, rückte die Straßenmeisterei zur Reinigung an. Noch vor deren Eintreffen hatte allerdings Regen eingesetzt, der das Öl ins Bankett spülte. Auf Anordnung des Landratsamts Reutlingen wurde mit der Unterstützung der Feuerwehr die Erde im betreffenden Bereich unter Zuhilfenahme eines Baggers in den frühen Morgenstunden ausgehoben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Filderstadt (ES): Schmuck gestohlen

Auf Schmuck hatte es ein Unbekannter abgesehen, der im Laufe des Donnerstags in ein Wohnhaus in Plattenhardt eingebrochen ist. Zwischen 9.30 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich der Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude in der Schönbuchstraße. Im Inneren suchte er nach Stehlenswertem und erbeutete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Wolfschlugen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Am Donnerstagnachmittag ist ein Einbruch in ein Wohnhaus in Wolfschlugen gemeldet worden, der sich vermutlich bereits am Mittwochabend ereignet hat. Bislang unbekannte Täter waren über eine auf der Gebäuderückseite liegende Kellertür gewaltsam in das Gebäude in der Waldhäuser Straße gelangt. Anschließend durchwühlten sie das Mobiliar nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach mussten die Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. An der Tür war ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro entstanden. Eine Nachbarschaftsbefragung ergab, dass Anwohner am Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, Geräusche aus dem Haus hörten. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße am selben Tag besteht, muss noch überprüft werden (siehe Pressemitteilung vom 19.11.2020/11.34 Uhr). Das Polizeirevier Nürtingen hat hierzu zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Köngen (ES): Fußgänger von Pkw erfasst

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Köngen erlitten. Kurz vor 18.30 Uhr trat ein 18-Jähriger offenbar unvermittelt und ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten von einer Parkreihe entlang der Imanuel-Maier-Straße auf die Fahrbahn. Dort wurde er vom Mercedes eines Gleichaltrigen erfasst, der zuvor noch versucht hatte, den Unfall durch ein Brems- und Ausweichmanöver zu verhindern. Der Fußgänger stürzte daraufhin zu Boden. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde er in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden am Mercedes dürfte schätzungsweise 2.000 Euro betragen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision zwischen Pkw und Rollstuhlfahrer

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Rollstuhlfahrer ist es am Donnerstagnachmittag in Echterdingen gekommen. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem elektrischen Handbike kurz nach 16 Uhr ungewollt vom Gehweg auf die Ulmer Straße und stieß in der Folge mit einem Mercedes zusammen, der von einer 26 Jahre alten Frau in Richtung Hauptstraße gelenkt wurde. Mit augenscheinlich leichten Verletzungen kam der 52-Jährige im Anschluss ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. (mr)

