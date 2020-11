Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Staffhorst - Diebstahl von Baumaschinen, Sulingen - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht, Stuhr - Radmuttern gelöst

DiepholzDiepholz (ots)

Sulingen - Staffhorst - Diebstahl von Baumaschinen / Zeugenaufruf

In der Zeit von Mittwoch, 18.11.2020, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 19.11.2020, 07.30 Uhr, wurden in Staffhorst, Forststraße, div. Arbeitsmaschinen von der Ladefläche eines Baufahrzeuges entwendet. Der Schaden wird auf 26.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

Sulingen - Groß Lessen - Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am Mittwoch, den 18.11.2020, kam es gegen 14:20 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der Bundesstraße 214 im Bereich der Abfahrt nach Varrel. Ein 25-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Diepholz, als er von einem Sattelzug unter Nutzung der Linksabbiegerspur überholt wurde. Der Sattelzug soll anschließend derart knapp vor dem landwirtschaftlichen Gespann eingeschert haben, dass der 25-Jährige aus der Gemeinde Wagenfeld einen Verkehrsunfall zwischen seinem Gespann und dem Sattelzug nur noch durch ein Ausweichen auf rechtsseitigen Seitenstreifen habe verhindern können. Da die Bundesstraße 214 zum Vorfallszeitpunkt in der Regel stark frequentiert ist, hofft die Polizei auf Zeugen des Vorfalls, die Beobachtungen zum Sachverhalt und insbesondere zur genutzten Zugmaschine des Sattelzugs gemacht haben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04271-9490 mit der Polizei in Sulingen in Verbindung zu setzen.

Schwarme - Kasse gestohlen

Ein bisher noch unbekannter Täter hat Donnerstagnacht, aus einem Bioladen an der Kiebietzheide, die Kasse mit den Tageseinnahmen gestohlen. Die leere Kasse wurde in einem nahen Waldstück gefunden. Spuren werden derzeit noch ausgewertet. Wer in der Zeit von 00.30 Uhr bis 06.30 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel. (0 42 52) 93 82 50, zu melden.

Syke - mit Falschgeld bezahlt

Ein 23jähriger Bremer hat am Donnerstagabend in einem Supermarkt an der Hauptstraße versucht, seinen Einkauf mit Falschgeld zu bezahlen. Durch die Sicherheitsprüfung an der Kasse fiel das Falsifikat sofort auf. Die Polizei durchsuchte daraufhin den Mann und fand bei ihm noch zwei weitere falsche "Fuffziger".

Stuhr - Radschrauben gelöst

In dem Zeitraum Montagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 14:30 Uhr, lösten bisher unbekannte Täter mehrere Radmuttern von Baustellenanhängern. Die Baustellenfahrzeuge waren in der Bergiusstraße, im Gewerbegebiet Brinkum-Nord, abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

