Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrer gleich zweimal unter Drogen in Diepholz erwischt - Radlader begeht Unfallflucht in Sulingen - Schaufenseter in Bassum beschädigt ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

DiepholzDiepholz (ots)

Rehden - Graffiti an Schule

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, das Schulgebäude in der Schulstraße mit mehreren Graffiti "verziert". Der angerichtete Schaden wir auf mindestens 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Diepholz - Unter Drogeneinfluss

Ein 22-jähriger Mann fuhr gestern gegen 12.50 Uhr mit einem Firmenfahrzeug direkt zur Polizei in der Dr-Klatte-Straße. Der Grund dafür war, er wollte seinen Fahrzeugschlüssel abholen. Den hatte die Polizei bei einer Kontrolle des 22-Jährigen sichergestellt. Er war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln als Fahrer seines Pkw unterwegs gewesen. Um sicher zu gehen, das der 22-Jährige nach der Kontrolle nicht doch weiterfährt, hatte die Polizei den Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Womit die Polizisten nicht gerechnet hatten, auch gestern bei der Schlüsselabholung stand der 22-Jährige wieder unter Drogeneinfluss. Ergebnis, kein Schlüssel und eine erneute Blutprobe.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag ein 64-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall im Sulinger Ortsteil Vorwerk. Gegen kurz nach 13:30 Uhr war der Mann mit einem Geländemotorrad auf einem Gemeindeweg unterwegs, als ihm ein gelber Radlader entgegenkam. Bei dem Radlader war die Gabel halbhoch eingestellt und zudem beladen, so dass der Fahrer keine Sicht nach vorne haben konnte. Dadurch bedingt und aufgrund der schmalen Fahrbahn musste der Kradfahrer auf den Seitenraum ausweichen, stürzte und kam zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. Der Fahrer des Radladers muss das Geschehen mitbekommen haben, er flüchtete anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit durch einen Wald und über mehrere Felder und konnte letztlich unerkannt entkommen. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung und sucht den Unfallverursacher. Wer Angaben zu dem gelben Radlader machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei Sulingen unter Telefon 04271/9490 zu melden.

Sulingen - Polizei kontrolliert Fahrräder

In dieser Woche, von Montag bis heute, hat die Polizei die Fahrräder der fünften Klassen am Gymnasium in Sulingen auf die Verkehrssicherheit kontrolliert. Die Fahrräder wurden natürlich unter strikter Einhaltung eines Hygienekonzeptes ohne die Anwesenheit der Lehrer und der Schüler überprüft. Insgesamt wurden gut 50 Fahrräder überprüft. Nahezu alle Fahrräder waren in einem sehr guten Zustand. Die Polizisten mussten auch nur wenige Mängel aufschreiben. Bei einem Fahrrad war die Beleuchtung defekt, einmal fehlte die Klingel und bei mehreren fehlte einer der zahlreichen Reflektoren. Besonders erfreulich für die Polizisten war die Beleuchtung, die bei fast allen Fahrrädern funktionierte. Die wenigen ausgefüllten Mängelzettel werden in den nächsten Tagen von der Schule weiterbearbeitet. Unter der Einhaltung der Hygienevorschriften sind solche Fahrradkontrollen an den Schulen durchführbar. Die Kontrollen sind auf jeden Fall wichtig, da auch sie die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen erhöhen. (Fotos zu download).

Syke-Barrien - Schwelbrand

Am Mittwochnachmittag ca.15.30 Uhr wurde ein kleiner Brand im Wertstofftonnenunterstand bei der AWO in der Glockenstraße entdeckt. Wie das Feuer entfacht wurde, ist bisher noch unklar. Wer etwas zur Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum - Schaufensterscheibe beschädigt

In der Zeit von Dienstag, 18.55 Uhr, bis Mittwoch, kurz vor 9.00 Uhr, wurde in der Sulinger Straße die Schaufensterscheibe eines Augenoptiker-Fachgeschäfts beschädigt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurden in die Scheibe drei kleine Löcher eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Bereits am 31.10.2020 wurde bei einem Verkehrsunfall eine 17-jährige Radfahrerin verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die 17-Jährige befuhr gegen 03.30 Uhr den Radweg an der Hauptstraße in Richtung Leeste. Als sie die Einmündung Rathausplatz überqueren wollte, bog ein unbekannter schwarzer Pkw nach links in die Straße Rathausplatz ab, ohne auf die Radfahrerin zu achten. Diese konnte durch ein schlagartiges Ausweichen zwar einen Zusammenstoß verhindern, stürzte aber und verletzte sich am Kinn und im Gesicht. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell