Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16.06.) haben Unbekannte versucht, in eine Kindertagesstätte in der Ferrenbergstraße einzubrechen.

Die Leiterin der Kindertagesstätte hat am Morgen um 8 Uhr mehrere Hebelmarken am Fenster ihres Büros vorgefunden. Am Vortag gegen 17 Uhr war das Fenster noch unbeschädigt. Offenbar ist es den Tätern nicht gelungen, das Fenster gewaltsam zu öffnen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Bei Täterhinweisen bittet die Polizei um einen Anruf unter Tel. 02202 205-0. (ct)

