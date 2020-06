Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Overath (ots)

Gestern Nachmittag (15.06.), um 15:20 Uhr, kontrollierten Polizisten der Wache Untereschbach einen Ford auf der Propsteistraße. Bei dem 37-jährigen Fahrer aus dem Westerwald erkannten sie mehrere Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum deuteten. Einen Drogenvortest konnte der Mann nicht durchführen, so dass ihm in einer nahe gelegenen Arztpraxis eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

In der Nacht (16.06.), um 01:15 Uhr, kontrollierten Polizisten auf der Kölner Straße einen Audi mit einem 28-jährigen Lindlarer am Steuer. Auch bei ihm wurden mehrere Auffälligkeiten erkannt, die für einen Drogenkonsum sprechen. Einen freiwilligen Drogenvortest zu seiner Entlastung wollte er nicht machen, so dass bei ihm sofort eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Beide Fahrer erwartet im Falle eines positiven Untersuchungsbefundes bei erstmaligem Verstoß ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. (ct)

