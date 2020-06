Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Treppengeländer angesägt

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe versuchten ein E-Bike zu stehlen, konnten jedoch das Spezialschloss nicht knacken.

Der 44-jährige Gladbacher hatte für sein E-Bike ein spezielles Schloss zur Sicherung angebracht. Damit befestigte er es am Sonntag (14.06.) gegen 21:00 Uhr an dem Treppenaufgang außen am Haus im Odenthaler Markweg. Zusätzlich hängte er noch einen Sichtschutz darüber. Als er am nächsten Morgen (15.06.) gegen 08.00 Uhr vor die Tür trat, bemerkte er, dass Diebe versucht hatten, das Fahrrad zu stehlen. Sie sägten eine Strebe des Treppengeländers an und beschädigten das Sicherheitsschloss sowie das Fahrrad. Doch alles führte nicht zum Erfolg, so dass die Täter ohne Beute abzogen.

Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

