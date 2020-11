POL-DH: --- Polizei zieht Traktorgespann aus dem Verkehr - Unfälle in Diepholz und Weyhe

Polizeiinspektion Diepholz

Ehrenburg - Traktorgespann aus dem Verkehr gezogen

Am gestrigen Nachmittag kontrollierte die Polizei in Ehrenburg auf der Hauptstraße ein Traktorgespann, mit dem ein 42-jähriger aus Twistringen unterwegs war. Wie sich herausstellte, wies der mitgeführte Anhänger erhebliche technische Mängel auf, die zu einer sofortigen Untersagung der Weiterfahrt führten. So war der Aufbau durchgerostet, die Beleuchtung mangelhaft und zwei Reifen waren bis auf die Karkasse abgefahren. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein.

Sulingen - Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten am Dienstag gegen 01.10 Uhr in Sulingen, Kiefernstraße, in ein Wohnhaus einzubrechen. Ein gewaltsames Eindringen durch die Terrassentür misslang und die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 17.20 Uhr wollte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer vom Gelände des Autohofes in Diepholz, Ovelgönne, auf die Straße einbiegen. Er übersah dabei den Pkw eines 48-jährigen Fahrers, der auf der Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Weyhe - Einbruch

In der Pappelwende in Sudweyhe wurde im Verlauf des gestrigen Tages zwischen 8 Uhr und 22 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses von einem bislang unbekannten Täter gewaltsam geöffnet. Danach wurden sämtliche Räume durchsucht. Im Keller des Hauses öffneten die Täter einen Stahltresor und entwendeten u.a. Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8866-0, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen um 06:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 6 in Fahrtrichtung Bremen. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer aus Syke musste aufgrund eines Rückstaus einer rot geschalteten Ampel anhalten. Dies wurde durch einen 19-jährigen Skoda-Fahrer aus Weyhe zu spät erkannt, sodass dieser auf den Mercedes nahezu ungebremst auffuhr. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Stuhr - Corona-Verstoß

Am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr betrat ein 34-jähriger Bremer eine Tankstelle in der Bremer Straße in Stuhr, ohne einen Mund-Nasen-Schutz. Des Weiteren konsumierte er alkoholische Getränke an einem Spielautomaten. Nach mehrmaliger Aufforderung einer Mitarbeiterin der Tankstelle sowie der Polizei verließ dieser jedoch nicht die Örtlichkeiten. Zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten wurde er in Gewahrsam genommen. Sämtliche Verstöße wurden zur Anzeige gebracht.

