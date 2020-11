POL-DH: --- Landkreis Corona-Verstöße am Wochenende - Polizei Sulingen sucht Fahrradeigentümer

Polizeiinspektion Diepholz

Landkreis Corona-Verstöße am Wochenende - Polizei Sulingen sucht Fahrradeigentümer

Diepholz

Landkreis - Corona-Verstöße

Am Wochenende konnte die Polizei erneut einige Corona-Verstöße feststellen. So wurde am Samstagabend mehrfach an der KGS in Kirchweyhe größere Gruppe von mindestens 10 Jugendlichen angetroffen. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten die Jugendlichen. Drei Personen können jedoch kontrolliert werden. Weiterhin wurden in Kirchweyhe auf dem Marktplatz Samstagnacht gegen 22 Uhr mehrere Männer aus verschiedenen Haushalten angetroffen. In Stuhr wurden u.a. in der Steller Heide und an der KGS-Brinkum größere Personengruppen angetroffen. Im Ochtum-Park wurden am Samstag zu den Ladenöffnungszeiten immer wieder Verstöße gegen die Hygienevorschriften festgestellt. In Syke musste die Polizei am Mühlendamm Gelände mehrfach Treffen mit mehreren Personen auflösen. In fast allen Fällen wurde der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten, noch wurden Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. Die Polizei musste übers Wochenende über 50 Platzverweise aussprechen. In mehreren Fällen wurden die Verstöße auch zur Anzeige gebracht.

Sulingen - Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Am 12.11.2020 gegen 22.00 Uhr konnte eine Streife der Sulinger Polizei in der Friedrich-Tietjen-Straße ein Fahrrad sicherstellen. Der bei einer Kontrolle angetroffene Fahrer konnte keinen Nachweis für das Rad vorweisen und gab schließlich den Diebstahl des Rades zu. Der Eigentümer ist bislang unbekannt und eine Diebstahlsanzeige liegt nicht vor. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein MTB, 27,5 Zoll, von Kross. Die Farbe ist grün, schwarz, weiß. Wer das Fahrrad wiedererkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Weyhe - Schuppen aufgebrochen

In dem Zeitraum Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe die verschlossene Tür eines Holzschuppens einer Gaststätte auf. Aus dem Schuppen wurden ca. 20 Kilo Lammfleisch sowie 14 Flaschen Softgetränke entwendet.

