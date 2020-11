Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 14.11.2020

Rehden - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, den 13.11.2020, kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover beabsichtigte aus dem Hemsloher Kirchweg kommend die Wagenfelder Straße (B239) zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 57-jährigen aus Hüllhorst. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden.

Syke - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 12.11.2020, 20.00 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 07.30 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Gesseler Kämpe in Syke einzudringen. Die Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab, ohne ins Wohnhaus zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise können bei der Polizei Syke (04242/969-0) gemeldet werden.

Asendorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 13.11.2020, um 07.00 Uhr befuhr ein 44-jähriger aus Asendorf mit seinem Pkw die Bücker Straße in Richtung Hannoversche Straße (B 6). Die B 6 wollte er anschließend in Richtung Siedenburger Straße überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 19-jährigen aus Marklohe, welcher die B 6 in Richtung Syke befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 19-jährige wurde leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro.

