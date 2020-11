POL-DH: --- Polizei Syke sucht Eigentümer von Münzen - Verkehrsunfall in Asendorf

Polizeiinspektion Diepholz

Syke - Polizei sucht Eigentümer von Münzen

Ermittler der Polizei Syke haben in den letzten Tagen mehrere Münzen (siehe Foto) sichergestellt, die möglicherweise aus einer Straftat stammen könnten. Wer kann Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer der Münzen geben? Hinweise bitte an die Polizei Syke, Tel. 04242-9690.

Asendorf - Verkehrsunfall

Für zwei Pkw-Fahrer ist Freitag der 13. Kein Glückstag. Gegen 07.00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die Bücker Straße und wollte an der Kreuzung zur B 6 geradeaus in die Siedenburger Straße fahren. Er übersah dabei aber den Pkw eines 19-Jährigen, der die B 6 in Richtung Syke befuhr. Beide Fahrzeuge trafen sich auf der Kreuzung und wurde zum Teil erheblich beschädigt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

