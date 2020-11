Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Barrien - Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt ---

DiepholzDiepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Abend gegen 21.10 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt.

Der 21-Jährige befuhr die Straße Krusenberg von Okel Richtung Barrien. Kurz vor der Ortschaft Barrien überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Beim Überholen geriet sein Pkw, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Der Pkw BMW drehte sich, schleuderte an einem Baum vorbei und prallte anschließend mit voller Wucht gegen einen weiteren Baum.

Der 21-jährige Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle, wurde der 21-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Unfallzeugin wurde ebenfalls vom Rettungsdienst betreut.

Die Straße musste für die umfangreiche Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

