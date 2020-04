Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aufmerksamer Lokführer überführt Graffitisprayer - Bundespolizei ermittelt

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18. April) um kurz nach 01.00 Uhr meldete der Lokführer der S1, dass drei Graffitisprayer am Haltepunkt Duisburg-Großenbaum die S1 besprüht haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern im näheren Umfeld seitens der Bundespolizei blieb ohne Erfolg. Erst als der Lokführer gegen 03.00 Uhr die Täter erneut beim Einstieg in die S1 ausmachen konnte, kam es nach schnellem Informationsaustausch mit der Bundespolizei zur Festnahme im Duisburger Hautbahnhof.

Bei der Durchsuchung der tatverdächtigen Männer (18, 19, 27) konnten diverse Sprühdosen sowie vier Mobiltelefone aufgefunden und beweissichernd beschlagnahmt werden.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung nach Graffitiart eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Der genaue Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die drei Beschuldigten wurden um 05.35 Uhr von der Dienststelle entlassen.

