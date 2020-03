Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Betrunkener Senior baut Unfall

Am Mittwoch geriet in Geislingen ein Mercedes-Fahrer auf die Gegenfahrspur.

Ulm (ots)

Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 21.45 Uhr aus Richtung Stadtmitte in der Schillerstraße unterwegs. Beim Friedhof geriet der 68-Jährige nach links und stieß mit einen entgegenkommenden VW zusammen. Dessen 57-jähriger Fahrer habe noch die Lichthupe bedient, gehupt und gebremst. Dennoch seien die Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Senior und ein 58-jähriger Beifahrer im VW erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass der mutmaßliche Verursacher unter Alkoholeinwirkung stehen könnte. Ein Test bestätigte, dass der Mann deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Mercedes beträgt etwa 2.500 Euro, der am VW 25.000 Euro. Die B10 war für rund zwei Stunden gesperrt.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

