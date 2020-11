Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Großaufgebot der Polizei bei Schlägerei in Barnstorf - Verkehrsunfälle mit Verletzten in Stuhr und Weyhe ---

DiepholzDiepholz (ots)

Barnstorf - Polizei muss mit Großaufgebot Schlägerei beenden

Mit einem Großaufgebot musste die Polizei gestern gegen 18.30 Uhr eine Schlägerei zwischen Mitgliedern zweier Familien in der Lubingstraße beenden. Die beiden Parteien waren vermutlich aus familiären Gründen aneinandergeraten. Insgesamt elf Personen im Alter von 17 bis 46 Jahren waren an der Schlägerei beteiligt. Bei der Auseinandersetzung wurden Schlagwerkzeuge, Stöcke und Hammer, eingesetzt. Eine zufällig in der Nähe anwesende Streife der Polizei versuchte die Schlägerei zu beenden und forderte umgehend Verstärkung an. Mit insgesamt mehr als zehn Streifenwagenbesatzungen konnte die Schlägerei schließlich beendet werden. Dabei musste die Polizei auch Pfefferspray einsetzen. Insgesamt wurden fünf Teilnehmer verletzt. Eine weibliche und zwei männliche Personen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch eine Polizistin verletzte sich leicht an der Hand, war aber weiter dienstfähig. Nach der Personalien Feststellung erhielten die nicht am Ereignisort wohnenden Personen einen Platzverweis. Die benutzten Schlagwerkzeuge stellte die Polizei sicher. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt, dürften aber im familiären Bereich zu suchen sein.

Borstel - Versuchter Einbruch

Am Mittwoch gegen 03.00 Uhr löste die Alarmanlage eines Verbrauchermarktes in Borstel, Sulinger Straße, aus. Die Polizei stellte Aufbruchspuren an den Eingangstüren des Verbrauchermarktes fest. Unbekannte hatten versucht gewaltsam durch die Eingangstür in den Markt zu gelangen, hatten dabei aber den Alarm ausgelöst und die Flucht ergriffen. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer wurde gestern gegen 13.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Einbiegen aus der Carl-Zeiss-Straße nach rechts auf die Bremer Straße (B 6) den 79-Jährigen übersehen. Dieser war auf dem Radweg in Richtung Bremen unterwegs. Der 79-Jährige musste mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Bundesstraße 6 / Melchiorshauser Straße wurde gestern gegen 07.40 Uhr ein 41-jähriger Fahrer eines Lieferwagens leicht verletzt. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer und der 41-Jährige mussten hintereinander verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage anhalten. Dies übersah eine 36-jährige Pkw-Fahrerin und fuhr auf die vor ihr stehenden Fahrzeuge auf. Bei dem Unfall wurde der 41-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell