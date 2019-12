Polizei Hamburg

POL-HH: 191216-1. Einladung für Medienvertreter: Verleihung des Ian-Karan-Preises

Hamburg (ots)

Zeit: 17.12.2019, 10:00 Uhr Ort: Polizeimuseum Hamburg -Otto-Grot-Saal- Carl-Cohn-Str. 39, 22297 Hamburg

Morgen verleihen Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und der Vorsitzende des Polizeivereins Hamburg e.V., Werner Jantosch, erneut den Ian-Karan-Preis für Zivilcourage. Der Preis geht an zwei Zeugen für ihr tatkräftiges Einschreiten.

Mitte November war es in einem Friseurgeschäft in Eilbek durch mehrere Täterinnen zu einem Trickdiebstahl gekommen. Nach der Tat stieg eine der Frauen in ein wartendes Fluchtauto, ihre Komplizinnen flüchteten zu Fuß (siehe hierzu auch Pressemitteilung 191119-4.).

Unabhängig voneinander wurden eine Frau und ein Mann auf das Geschehen aufmerksam und versuchten mit ihren Autos dann gemeinsam, die Abfahrt des Fluchtfahrzeugs zu verhindern. Obwohl es dabei auch zur Kollision zwischen den Fahrzeugen der beiden vorgesehenen Preisträger gekommen war, nahm die Zeugin aber noch die Verfolgung des Fluchtwagens auf und spannte letztlich auch noch einen weiteren Autofahrer zur Mithilfe ein. Der Fluchtwagenfahrer und die mutmaßliche Haupttäterin konnten dadurch gestellt werden.

Neben dem Polizeipräsidenten und dem Vorsitzenden des Polizeivereins wird auch der Namensgeber und Stifter des Preises, Senator a.D. Ian Karan, anwesend sein. Polizeipressesprecher Timo Zill wird die Preisverleihung moderieren.

Journalisten sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Es wird um eine Voranmeldung gebeten.

Parkplätze sind auf dem Gelände in begrenzter Anzahl vor dem sogenannten "Block 3" vorhanden.

