Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: -- Ehrliche Finderin in Twistringen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Bruchhausen-Vilsen - Polizei Sulingen sucht Fahrrad-Eigentümer ---

Diepholz

Sulingen - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Am 07.11.2020, gegen 01.20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Sulingen in Barenburg einen Radfahrer. Bei der Kontrolle konnte dieser keine erschöpfende Auskunft über die Herkunft des Fahrrades geben. Die Polizei geht davon aus, dass der Radfahrer das Fahrrad entwendet hatte. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein MTB der Marke Prince, Modell Sweeper, 26 Zoll (siehe beigefügte Foto). Die Polizei Sulingen sucht nun den Eigentümer des Fahrrades. Wer das Fahrrad erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Sulingen - Einbruch

In der Zeit vom 4.10.2020 bis 09.11.2020 sind bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Schützengesellschaft Sulingen an der Bassumer Straße eingebrochen. Aus dem Lagerraum wurden lichttechnische Anlagen sowie eine Bierzeltgarnitur im Wert von ca. 1300.- Euro entwendet. Wer Beobachtungen gemacht hat, oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Eydelstedt - Einbruch in Biogasanlage

In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr, bis Montag, 12.00 Uhr, sind unbekannte Täter auf das Gelände einer Biogasanlage in Heitmannshausen gelangt und in die Leitwarte eingebrochen. Zunächst mussten die Täter den Zaun um das Gelände auftrennen, danach brachen sie gewaltsam durch ein Fenster in die Leitwarte ein. Aus einem Lagerraum entwendeten die Unbekannten diverse Werkzeuge. Damit nicht genug, aus dem Tank eines Teleskopladers zapften sie auch noch ca. 150 Liter Diesel ab. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Homfeld, K 135, wurden gestern gegen 13.40 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der K 135 nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Sie übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 26-jährigen Fahrers. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden auch beide Fahrer leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15000 Euro beziffert.

Twistringen - Ehrliche Finderin

Eine 77-jährige Twistringerin fand gestern gegen 15.30 Uhr in der Langenstraße eine Brieftasche. Als sie nachschaute, befanden sich neben Papieren, zwei EC-Karten und 500 Euro Bargeld in der Brieftasche. Die Twistringerin zögerte nicht und übergab den Fund der Polizei. Diese konnte anhand der Papiere den Verlierer schnell ausfindig machen und ihm die gute Nachricht mitteilen. Der Verlierer nahm die Nachricht sehr erleichtert auf und wollte sich umgehend bei der Finderin bedanken.

Bassum - Reifen beschädigt

In der Bremer Straße wurde wiederholt ein Autoreifen mutwillig beschädigt. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Freitag gegen 17.00 Uhr in der Bremer Straße geparkt. Als er am Samstag gegen 12.00 Uhr zu seinem Wagen kam, steckte eine 3 cm lange Schraube in einem der Reifen. Wer in der genannten Zeit etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

