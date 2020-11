Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz

DiepholzDiepholz (ots)

PI Diepholz

1) Pkw-Führerin steht unter Alkoholeinfluss

Hüde - Am Sonntagmorgen, gegen 07:45 Uhr, wurde in Hüde ein Pkw durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die 66-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

PK Sulingen

1) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Sulingen - Am Samstag, den 07.11.2020, gegen 07:25 Uhr, wurde in Sulingen auf der Barenburger Straße in Höhe der Einmündung Fillerdamm ein fehlender Kanaldeckel festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hob den mittig auf der Fahrbahn befindlichen Deckel heraus, so dass in der Fahrbahnmitte eine Öffnung von etwa 65 cm Durchmesser entstand. Durch das Loch war eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gegeben. Ein Sach- und Personenschaden konnte durch das rechtzeitige Einsetzen des Kanaldeckels vermieden werden.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Sulingen 04271/949-0 zu wenden.

PK Syke

Keine Meldungen

PK Weyhe

1) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Stuhr

Stuhr - Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, befuhr eine 31-jährige Stuhrerin die Straße Rodendamm mit ihrem Fahrzeug. Infolge des vorangegangenen Alkoholkonsums kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30000 Euro Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von 1,87 Promille fest. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten.

2) Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Motorrad

Weyhe - Am Samstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, übersah eine 81-jährige Pedelec-Fahrerin aus Weyhe beim Überqueren der Bundesstraße 6 in Höhe der Straße Zur Böttcherei zwei in Richtung Bremen fahrende Motoradfahrer. Während der erste Motorradfahrer, ein 52-jähriger Stuhrer, einen Zusammenstoß mit der Dame durch eine sofortige Gefahrenbremsung verhindern konnte, kollidierte die dahinterfahrende 50-jährige Ehefrau mit dem Hinterrad der Pedelec-Fahrerin, die daraufhin stürzt und mit dem Kopf auf die Fahrbahn aufschlägt. Bedingt durch einen getragenen Helm der Pedelec-Fahrerin und die guten Reaktionen der Motorradfahrer können schwerere Verletzungen verhindert werden. Lediglich die Motorradfahrerin wird vorsorglich mit einer leichten Handverletzung in ein Bremer Krankenhaus verbracht.

3) Fahrt mit gefälschtem Führerschein unter Kokaineinfluss in Gr. Mackenstedt

Gr. Mackenstedt - Am Samstagmittag des 07.11.2020 fiel einer Streifenwagenbesatzung des PK Weyhe im 3-K-Weg in Stuhr / Gr. Mackenstedt ein 24-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Montenegro auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der ausgehändigte montenegrinische Führerschein vermutlich gefälscht ist und der Mann demnach keine Fahrerlaubnis besitzt. Neben den entsprechend eingeleiteten Strafverfahren stellten die Beamten weiter fest, dass der Mann zudem unter dem Einfluss von Kokain stand. Ihm wurde daher eine Blutprobe auf der Wache entnommen. Der montenegrinische Führerschein wurde einbehalten.

4) Einbruch in Gartenhaus in Moordeich

Moordeich - In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter die Tür eines Gartenhauses auf einem Grundstück in der Zwischenahner Straße in Stuhr / Moordeich auf. Neben diversem Werkzeug entwendeten die Täter auch zwei hochwertige Pedelecs und ein weiteres Herrenrad.

Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 zu melden.

