POL-DH: --- Unfall mit Verletzten in Barnstorf - Einbrüche in Bassum und Syke - Fahrerin mit über 2 Promille am Steuer in Stuhr ---

Sulingen - Baucontainer aufgebrochen / Diebstähle

In der Nacht von Dienstag,18.30 Uhr, auf Mittwoch, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Sulingen, Havelstraße, einen Baucontainer auf. Aus dem Container entwendeten sie ein Brecheisen. Mit diesem Brecheisen brachen die Täter auf einer benachbarten Baustelle einen weiteren Baucontainer auf. Hieraus entwendeten sie ein Baustellenradio, LED Baustrahler, eine Makita Bohrmaschine und ein Stromaggregat im Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Barnstorf - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Barnstorf wurde ein 31-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. Gegen 09.05 Uhr befuhr der 31-Jährige die Straße Kolkesch in Richtung Rechtener Straße. Ausgangs einer Linkskurve bekam er Schwindelgefühle und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sein Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Aufgrund der nicht zu hohen Geschwindigkeit wurde er 31-Jährige zum Glück nur leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro.

Bassum-Bramstedt - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 10.45 Uhr, wurde in der Henstedter Straße auf Höhe der Hausnummer 18 ein Zigarettenautomat aufgebrochen und sämtlicher Inhalt entwendet. Wem dort etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bassum - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Montag, ca. 9.30 Uhr, bis Mittwoch, ca. 18.30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus an der Straße Am Hasseler Moor eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Küchenfenster in das Haus ein. Ob etwas entwendet wurde, wird noch geprüft. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Syke - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch wurde in der Zeit von ca. 15.20 bis 20.00 Uhr in ein Wohnhaus am Bremer Weg eingebrochen. Der Täter gelangte gewaltsam durch die Terrassentür ins Haus und richtete, neben dem Diebstahl von diversen Gegenständen, auch noch einen Sachschaden von 650 Euro an. Wer in der Gegend etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Stuhr - Alkohol am Steuer

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17:35 Uhr meldete ein Bremer Ehepaar einen auffälligen BMW in Groß Mackenstedt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants. Die Fahrerin des BMW soll zuvor auf dem Weg dorthin deutliche Schlangenlinien gefahren sein. Die Überprüfung der 46-jährigen Fahrerin aus Stuhr ergab, dass diese aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke absolut fahruntüchtig war. Im Auto befand sich weiterhin ihr 5-jährige Sohn. Der Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Eine Blutprobe wurde daraufhin angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

