Polizei Mettmann

POL-ME: 23-Jähriger von Duo beraubt - Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2004086

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag (14. April 2020) wurde ein 23-Jähriger von zwei derzeit unbekannten Tatverdächtigen unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt. Der Ratinger war zu Fuß auf dem Hölender Weg in Ratingen-Eggerscheidt unterwegs, als er auf das Duo traf. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 13 Uhr war der 23-jährige Ratinger zu Fuß auf dem Hölender Weg in Gehrichtung Ratingen-Eggerscheidt unterwegs. Hinter dem Bahnübergang Hölender Weg bemerkte er zwei Männer, die ihm folgten. Er blieb stehen, um sie passieren zu lassen. Die Männer blieben jedoch in Höhe des Ratingers stehen und baten ihn um eine Zigarette. Anschließend zog einer der Beiden ein Messer und forderte die Herausgabe der mitgeführten Tasche. Der Ratinger händigte sowohl die Tasche, in der sich eine Fotokamera befand, als auch den Inhalt seiner Jackentasche (Bargeld und Kopfhörer) aus. Das Duo entfernte sich anschließend mit den Wertgegenständen des Ratingers in Richtung Bahnübergang.

Der 23-Jährige informierte erst am Nachmittag die Polizei über die Raubstraftat, so dass keine Fahndungsmaßnahmen mehr eingeleitet wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Der Ratinger kann die flüchtigen Räuber folgendermaßen beschreiben:

1. Person

- circa 185cm groß - stämmige Figur - Vollbart - längere schwarze Haare - bekleidet mit dunkler Sportkleidung und Cappy - arabisch / marokkanischer Phänotyp

2. Person

- circa 170cm groß - normale Figur - lange lockige Haare - bekleidet mit blauer Sportjacke und Jogginghose mit "PSG"-Logo - arabisch / marokkanischer Phänotyp

Beide Täter sollen circa 18-25 Jahre alt sein.

Verdächtige Feststellungen, Personen oder Fahrzeuge, die zur genannten Tatzeit in Nähe des Hölender Wegs beobachtet wurden, können jederzeit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 - 6210, gemeldet werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell