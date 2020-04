Polizei Mettmann

POL-ME: 14-Jährige sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2004083

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bereits am Donnerstag, 09. April 2020, wurde eine 14-jährige Hildenerin auf einem Stichweg zum Molzhausweg durch einen bisher unbekannten Mann sexuell belästigt. Nachdem das Mädchen sich von dem Mann distanziert und ihre Mutter angerufen hatte, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Erste Ermittlungen brachten keinen Hinweis auf den Tatverdächtigen, aus diesem Grund sucht die Polizei nun auf diesem Weg nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 18 Uhr ging die junge Hildenerin zu Fuß entlang der Furtwänglerstraße in Hilden. Sie überquerte die Robert-Koch-Straße und begab sich in einen Stichweg der Richard-Wagner-Straße, um zum Molzhausweg zu gelangen. Auf dem Stichweg musste sie an einem Poller warten, um einen entgegenkommenden Radfahrer passieren zu lassen. In diesem Moment schloss ein ihr unbekannter Mann von hinten zu ihr auf und fragte sie nach dem Weg. Anschließend berührte er die 14-Jährige plötzlich unsittlich. Das Mädchen distanzierte sich unmittelbar von dem Mann und griff nach ihrem Handy, um ihre Mutter anzurufen. Der Täter entfernte sich sofort fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Mutter informierte umgehend die Polizei, die eine Strafanzeige aufnahm. Eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen verlief negativ. Weitergehende Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei brachten zunächst keine Hinweise auf den Tatverdächtigen, so dass die Polizei nun nach Zeugen sucht, die bei der Tatklärung behilflich sein können.

Die 14-Jährige kann den Tatverdächtigen folgendermaßen beschreiben:

- circa 20-30 Jahre alt - circa 170-180 cm groß - normale Statur - dunkler Hauttyp - kurze, gewellte Haare - auffällige Narbe von der rechten Schläfe bis über den Wangenknochen - sprach gebrochenes Deutsch - komplett schwarz gekleidet mit T-shirt, Jeans und Bomberjacke

Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit festgestellt haben, werden gebeten, sich jederzeit an die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 - 6410, zu wenden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell