Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2004082

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

--- ERFOLGSMELDUNG ---

Am Donnerstag, 09. April 2020, konnte, dank aufmerksamer Zeugen, eine Verkehrsunfallflucht unmittelbar aufgeklärt werden. Anwohner der Hohlstraße in Velbert-Langenberg hatten gegen 16:00 Uhr von ihrem Balkon aus einen lauten Knall vernommen und festgestellt, dass ein grauer Mercedes Benz einen in Höhe der Haus-Nummer 80 geparkten VW Golf beim Rückwärtsfahren beschädigt hatte. Die Zeugen beobachteten, wie die Fahrerin aus ihrer A-Klasse ausstieg und sich den deutlich erkennbaren Unfallschaden besah. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit. Folgerichtig informierten die aufmerksamen Anwohner den ihnen persönlich bekannten Halter, welcher die Polizei rief.

Der Geschädigte konnte den vor Ort eingetroffenen Beamten nicht nur eine genaue Beschreibung der Unfallverursacherin dank der Zeugen geben, sondern auch das Kennzeichen des flüchtigen Mercedes Benz benennen. Die Beamten führten weitere Ermittlungen an der Halteranschrift durch und konnten die Fahrzeughalterin dank der Personenbeschreibung als Unfallverursacherin identifizieren. Im Rahmen einer Befragung gab die Halterin zu, den Verkehrsunfall an der Hohlstraße verursacht zu haben. Nach eigener Einschätzung sei jedoch nur ein geringwertiger Schaden verursacht worden. Aus diesem Grund habe sie sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne eine Regulierung des entstandenen Unfallschadens zu ermöglichen. Im Rahmen einer weiteren Befragung gab die Verursacherin an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Im Rahmen eines auf der Polizeiwache Velbert durchgeführten Alkoholtests konnte ein Alkoholisierungsgrad von circa 1,6 Promille (0,58mg/l) bei der 80-Jährigen festgestellt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ihr wurde bis auf weiteres das Führen jeglicher führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt. Gegen die Velberterin wurde ein Strafverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf circa 700 Euro beziffert, hiervon beträgt der Schaden an dem geparkten VW Golf geschätzte 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Bereits am Donnerstag, 04. April 2020, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Düsseldorfer Straße in Haan. Der Halter eines Mercedes Benz Sprinter hatte sein Fahrzeug, gegen 11:30 Uhr, in einer Parkbucht unversehrt abgestellt. Als er nur circa 15 Minuten später zu seinem grauen Kleintransporter zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden hinten links fest. Der Unfallverursacher hatte sich von dem Parkplatz entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden an dem Mercedes Sprinter wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Bereits am Mittwoch, 08. April 2020, parkte der Halter eines schwarzen VW Polo gegen 18 Uhr sein Fahrzeug auf einer Mittelinsel an der Sankt-Konrad-Allee in Höhe der Haus-Nummer 9. Am Donnerstag, 09. April 2020, kehrte er gegen 15 Uhr zu seinem Polo zurück und fuhr mit seinem VW nach Düsseldorf. Beim Abstellen des Fahrzeuges stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Der Halter kann ausschließen, dass der Schaden während der Fahrt oder zu einem anderen Zeitpunkt als zu der Abstellzeit auf der Mittelinsel verursacht wurde. Durch die hinzugezogene Polizei konnte Fremdlack an der Beifahrerseite gesichert werden. Gegen den bisher unbekannten Unfallverursacher, der sich, ohne um eine Schadensregulierung zu bemühen, von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden am VW Polo wird auf circa 1.000 Euro beziffert.

In der Zeit von Freitag, 12. April.2020, bis Samstag, 13. April 2020, kam es auf einem Anwohnerparkplatz des Frans-Hals-Weges in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin hatte gegen 19:30 Uhr am Freitagabend ihren schwarzen 3er BMW in einer der dort vorhandenen Parkbuchten der Häuser 13 bis 15 unversehrt abgestellt. Als sie am Samstagmittag zu ihrem BMW mit Solinger Städtekennung (SG-) zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Hintertür in Form von Kratzern und Dellen fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe am 3er BMW wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Mittwoch, 08. April 2020, bis Freitag, 10. April 2020, kam es auf dem Anemonenweg in Langenfeld-Immigrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines roten Seat Leon mit der Städtekennung "MTK-" hatte sein Fahrzeug am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der Straße "Hardt", gegenüber der Haus-Nummer 13, geparkt. Als er am Freitagmittag gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel fest. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwochvormittag, 08. April 2020, parkte die Halterin eines Mazda MX5 ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Straße Am Wald, gegenüber der Haus-Nummer 36. Als sie am Samstagvormittag, 11. April 2020, gegen 10:30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der vorderen rechten Stoßstange fest. Hinweise auf einen Unfallverursacher liegen der Halterin nicht vor. Dieser hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden an dem Mazda wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Am Sonntag, 12. April 2020, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den auf einem Parkplatz hinter einem Seniorenzentrum an der Straße Ernst-Reuter-Platz abgestellten 3er BMW. Der Halter des BMW hatte am Sonntagmorgen, gegen 06:15 Uhr, sein Fahrzeug auf dem für Mitarbeiter reservierten Parkplatz abgestellt. Die Zufahrt zu der Parkfläche befindet sich auf der Weddinger Straße und ist unbeschrankt und somit für jedermann befahrbar. Gegen 14:15 Uhr kehrte der Halter zu seinem Fahrzeug zurück und stellte an dem grauen BMW einen frischen Unfallschaden an der linken Heckstoßstange fest. Die Schadenshöhe wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell