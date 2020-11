POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfälle:

Bebra - Im Zeitraum zwischen dem 30.10.2020, 15:00 Uhr, und dem 31.10.2020, 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Fröbelweg, im rückwärtigen Bereich der August-Wilhelm-Mende-Schule. Beim Rangieren wurden dort vermutlich durch einen Sattelzug zwei Felder eines Metallzauns beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Rotenburg unter Tel.-Nr.: 06623/9370 oder über die online Wache erbeten.

Rotenburg - Ein Verkehrsunfall mit einem Fremdschaden von 350 Euro und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle des Unfallverursachers ereignete sich im Zeitraum zwischen 30.10.2020, 22:00 Uhr, und 31.10.2020, 07:15 Uhr. In der Brückengasse, Höhe Hausnummer 11, wurde ein mit einem WLAN-Modul kombinierter Wegweiser beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Rotenburg erbeten.

Rotenburg - Am 31.10.2020 um 12:00 Uhr wurde ein auf dem Parkdeck des Rotenburg Center abgestellter Pkw im Zuge eines Ein-/Ausparkvorgangs durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen und dieser in der Folge durch die Polizei ermittelt werden. Es handelte sich um eine 76-jährige Frau aus dem Altkreis Rotenburg. Der im Zuge dieses Unfalls entstandene Gesamtsachschaden beträgt 2.400 Euro.

Bebra - Auf der Bundesstraße 27 zwischen Asmushausen und Rautenhausen kam es am 31.10.2020 um 21:55 Uhr zur Kollision zwischen dem Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Neuenstein und einem die Fahrbahn kreuzenden Wildschwein. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Alheim - Ein Zusammenstoß zwischen einem Stück Rehwild und dem Pkw eines 58-jährigen Alheimers ereignete sich am 31.10.2020 um 18:30 Uhr auf der Landesstraße 3253 zwischen Baumbach und Sterkelshausen. Das Tier wurde in der weiteren Folge zudem vom Pkw eines entgegenkommenden 65-jährigen Fahrzeugführers aus Tabarz erfasst. Der Gesamtsachschaden dieses Unfalls beträgt 2.000 Euro.

Strafanzeigen:

Nentershausen - Am 01.11.2020 gegen 00:20 Uhr kam es in der Straße Am Schwimmbad zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes aus Nentershausen. Dieser wurde durch den noch zu ermittelnden Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch er zu Boden fiel und sich am Gesäß verletzte. Ursächlich war nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher bzw. Heranwachsender aus Sontra und einer Gruppe Nentershäuser.

