Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 01.11.20

Bad HersfeldBad Hersfeld (ots)

Sachbeschädigungen durch Eierwürfe Bad Hersfeld - Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Zeit von 31.10.2020, 15.00 Uhr bis 01.11.2020, 08.30 Uhr. Derzeit unbekannte Täter warfen ca. 30 rohe Eier an die Hauswand des Anwesens Erfurter Straße 7a und verschmutzten diese dadurch stark. Es entstand ein Sachschaden in Höhen von 2000,- Euro. Zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Eierwürfe kam es in der Zeit von 31.10.2020, 19.00 Uhr bis 01.11.2020, 08.00 Uhr an dem Anwesen Hans-Post-Straße 3. Hier wurden 3 rohe Eier von unbekannten Tätern an die Hauswand geworfen, die einen Sachschaden von 300,- Euro verursachten.

Zertrümmerte Glasscheibe Bad Hersfeld - Zu einer anderen Sachbeschädigung kam es ebenfalls in der Nacht von 31.10.2020 auf 01.11.2020 in der Wollweberstraße. Hier wurde die Glasscheibe eines Fahrplanaufstellers einer Bushaltestelle zertrümmert und lag auf dem Gehweg. Der Schaden wurde von einer Polizeistreife festgestellt, er beläuft sich auf 300,- Euro.

Hinweise in allen Fällen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621-9320 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

