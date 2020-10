Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

RotenburgRotenburg (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Bebra und eine 21-jährige Frau aus Rotenburg befuhren am 30.10.2020, um 18.04 Uhr, mit ihren PKW´s in dieser Reihenfolge die Nürnberger Straße in Lispenhausen, in Richtung Bebra. Der Mann aus Bebra musste verkehrsbedingt anhalten. Die junge Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW mit Anhänger, des Vordermannes auf. An beiden Fahrzeugen und am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von ca.6300 EUR. Die Frau aus Rotenburg wurde bei dem Unfall leichtverletzt.

