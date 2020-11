Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad HersfeldBad Hersfeld (ots)

Am Samstag, den 31.Oktober 2020, um 18.45 Uhr, befuhr eine Pkw- Fahrerin aus Bad Hersfeld hinter dem Pkw eines Fahrers aus Hauneck die Homberger Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 78 musste der Pkw-Fahrer aus Hauneck verkehrsbedingt bremsen, dies erkannte die Hersfelderin zu spät und prallte mit ihrem Ford Mondeo auf das Heck des VW Passat aus Hauneck. An beiden Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10000,- Euro. Der VW Passat war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

gefertigt: Scholz, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld (E31/Ra)

