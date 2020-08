Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pedelec- Fahrer übersehen

53937 Schleiden- Oberhausen (ots)

Bei einem Wendemanöver eines 82- Jährigen aus Schleiden auf der Straße "An der Olef" übersah er einen 63- Jährigen Pedelec- Fahrer ebenfalls aus Schleiden. Der Radfahrer war auf der Straße "An der Olef" in Richtung Schleiden unterwegs. Durch die Berührung mit dem Pkw wurde der Radfahrer durch die Luft geschleudert und stürzte danach auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Schleidener in ein Krankenhaus.

