POL-ME: Zwei Altpapiercontainerbrände - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2009109

Mettmann (ots)

Am Sonntag (20. September 2020) brannten an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten Altpapiercontainer in Ratingen. Die Feuer konnten gelöscht werden, ohne dass ein größerer Schaden entstand. Die Polizei geht davon aus, dass die Inhalte absichtlich angezündet wurden. Hinweise auf einen Verursacher haben sich bisher keine ergeben, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Das war passiert:

In der Nacht zu Sonntag (20. September 2020), gegen 01:50 Uhr, wurde den Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr ein brennender Altpapiercontainer an der Berliner Straße in Ratingen-West gemeldet. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand in dem vor dem Eingangsbereich des dortigen Wohnhauses aufgestellten Container schnell gelöscht werden. Der Container sowie eine naheliegende Hecke wurden durch die Flammen beschädigt, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Sonntagabend, gegen 22:50 Uhr, wurden die Einsatzkräfte erneut zu einem Containerbrand gerufen. Ein Altpapiercontainer an der Johann-Peter-Melchior-Straße in Ratingen-Lintorf war in Brand gesetzt worden. Um das Feuer zu löschen, kippten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Container um. Der Container wurde durch das Feuer beschädigt, die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass der Containerinhalt absichtlich angezündet wurde. Die Polizei leitete jeweils ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

