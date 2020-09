Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt -Velbert- 2009107

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitag den 18.09.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es in Velbert auf der Kuhlendahler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 26jähriger Essener mit seinem Kraftrad der Marke Yamaha die Kuhlendahler Straße bergab in Richtung Hauptstraße. In Höhe Hausnummer 196 rutschte das Vorderrad des Esseners nach einer Kurve weg, wodurch dieser zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sich der Essener am Bein und musste durch einen hinzugezogenen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Das Motorrad wurde bei dem Sturz erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell