Polizei Mettmann

POL-ME: Doppeltes Pech - Erst mit Reh, dann mit Pedelec zusammengestoßen - Velbert - 2009108

Mettmann (ots)

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr am 18.09.20, gegen 20:30 Uhr, eine 60 jährige Hattingerin mit ihrem Nissan die Wodanstraße in Velbert Langenberg in Richtung Hattingen.

Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, welches plötzlich auf die Fahrbahn lief.

Die Hattingerin hielt daraufhin ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand an und schaltete das Warnblinklicht ein. Sie nahm die Schäden an ihrem Pkw in Augenschein und hielt Ausschau nach dem Tier.

Um die Polizei zu verständigen öffnete sie die Beifahrertür und wollte ihr Handy aus dem Fahrzeug holen.

In diesem Moment befuhr eine 55 jährige Velberterin mit ihrem Pedelec die Wodanstraße und wollte an dem Nissan vorbeifahren. Die Velberterin nahm nach eigenen Angaben den Nissan am Fahrbahnrand wahr, übersah jedoch die geöffnete Beifahrertür und kollidierte mit dieser.

Bei dem Sturz verletzte sich die Pedelecfahrerin leicht. Sie wurde mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie auf ärztlichen Rat zur Kontrolle über Nacht verblieb.

An dem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Das Reh, welches die Verkettung unglücklicher Umstände einleitete, floh unerkannt von der Unfallstelle.

