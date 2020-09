Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rollerfahrer schwer verletzt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein schwer verletzter Rollerfahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro sind die Bilanz eines misslungenen Wendemanövers am Mittwochmorgen. Eine 53-Jährige beabsichtigte, ihren VW im Richard-Wagner-Weg vom Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand aus zu wenden, dabei erkannte sie wohl einen von hinten herannahenden Rollerfahrer zu spät. Durch die Kollision wurde der 57-jährige Zweiradfahrer in die Scheibe der Fahrerseite und anschließend über die Motorhaube nach links geschleudert. Die VW-Lenkerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der schwer verletzte Rollerfahrer wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde der Richard-Wagner-Ring gesperrt. Zeugen, die den Hergang des Unfalls beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-460 mit den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden in Verbindung zu setzten. /jh

