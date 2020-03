Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe im ehemaligen Krankenhaus

Altena (ots)

Aus dem ehemaligen Krankenhaus an der Bornstraße wurden am Wochenende zwei Röntgengeräte gestohlen. Die Geräte der Marke Dräger standen in einem Abstellraum in der 4. Etage. Die Geräte haben einen Wert im sechsstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen.

