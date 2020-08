Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal-Söllingen - 1 mittelschwer verletzter Hausbewohner nach Dachstuhlbrand

Pfinztal-Söllingen (ots)

Kurz nach 12 Uhr mittags wurde in der Pfinzstr. 28 ein Dachstuhlbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften hatten sich alle 5 Bewohner bereits aus dem Gebäude ins Freie begeben. Die Feuerwehr aus Pfinztal war mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand kurz vor 13 Uhr als gelöscht melden. Ein 32 Jahre alter Bewohner der Dachgeschosswohnung zog sich offensichtlich bei Löschversuchen des in seiner Küche ausgebrochenen Feuers schwere Brandverletzungen an seinen Händen und Beinen zu. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die genaue Brandursache ist noch unklar und bedarf der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Da das Haus derzeit nicht bewohnbar ist, kommen die beiden Familien die nächsten Tage bei Freunden und Bekannten unter.

