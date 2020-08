Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruchsversuch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in der Riedmattenstraße in Warmbach sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Eine Bewohnerin hörte am Dienstag, 04.08.20, gegen 23.20 Uhr, verdächtige Geräusche an dem Einfamilienhaus. Bei der späteren, genaueren Nachschau entdeckte sie, dass versucht worden war eine Eingangstür aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell