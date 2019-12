Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr beseitigt Ölspur

Sprockhövel (ots)

Am Montag rückte die Feuerwehr zu einer Ölspur auf der Quellenburgstraße aus. Im Bereich der Baustelle in den Kreuzungsbereichen Schmiedestraße und Weststraße war die größte Verunreinigung. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut und anschließend von einer Kehrmaschine wieder aufgenommen. Während des Einsatzes musste der einspurige Bereich in der Baustelle zeitweise ganz gesperrt werden. Im weiteren Verlauf der Quellenburgstraße wurden weitere Ölflecken abgestreut. Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz beendet.

