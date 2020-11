POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 07.11.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Bassum - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss berauschender Mittel

Am 06.11.2020, um 17.15 Uhr, befährt ein 36-jähriger Bassumer mit einem Klein-LKW die Lange Wand in Bassum, obwohl er unter Einfluss berauschender Mittel steht. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden, eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Weyhe / Leeste - Fahrradfahrer ohne Licht aber mit Alkohol im Blut

Am Samstagmorgen, gg. 01.00Uhr, fällt ein 29-jähriger aus Weyhe auf, als er mit seinem Fahrrad unsicher und ohne Licht an der Hauptstraße in Leeste unterwegs ist. Der folgende Alkoholtest ergibt einen Wert von etwas über 1.6 Promille, sodass eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Stuhr / Seckenhausen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gg. 10.00 Uhr, beschädigt auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Hauptstraße in Seckenhausen ein dunkler Audi A5 beim Einparken einen ordnungsgemäß abgestellten Toyota Yaris. Trotz eines offensichtlich entstandenen Schadens entfernt sich der Audi unverzüglich in Richtung Brinkum, ohne sich weiter um die Angelegenheit zu kümmern. Bedingt durch Corona befinden sich jedoch einige Kunden vor den Geschäften auf dem Parkplatz in Warteschlangen, die den Vorgang beobachten und auch das Kennzeichen des Audi ablesen konnten. Die Polizei wurde umgehend informiert. Die Ermittlungen zu dem unfallflüchtigen Audi-Fahrer mit Kennzeichen aus Bremen (HB-) dauern an. Am Toyota entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Stuhr / Brinkum - Verstöße gg. die Corona-Verordnung

Am Freitag stellten Beamte der Polizei Weyhe gg. 19.55h zunächst in einer Grünanlage in der Marsstraße in Brinkum eine dreiköpfige Gruppe von heranwachsenden aus Stuhr fest, die sich unter Missachtung der Zwei-Haushalte-Regel getroffen hatten, keinen Mindestabstand einhielten und keine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Etwas später, ca. 22.45h, wurde dann im Bereich der Jupiterstraße eine vierköpfige Gruppe von Jugendlichen aus Stuhr und Syke angetroffen und kontrolliert. Auch diese Gruppe Verstieß gegen die vorstehend genannten Regeln. Alle angetroffenen Personen zeigten sich insgesamt uneinsichtig und äußerten sehr deutlich ihr Unverständnis bezüglich der polizeilichen Maßnahmen und hier insbesondere über die Einleitung der Bußgeldverfahren.

Sulingen / Freistatt - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gg. 18:35 Uhr, auf der Diepholzer Straße (B214) sind vier Personen leicht verletzt worden. Eine Führerin eines Pkw muss verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Pkw-Fahrer erkennt dies zu spät und fährt auf. Die 30-jährige Fahrzeugführerin, zwei weitere Insassen und der auffahrende 33-jährige Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Zudem entsteht ein Sachschaden von ca. 7500 Euro.

