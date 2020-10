Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Wohnhaus in Flammen, Nachtragsmeldung

Kuppenheim (ots)

Zum Brand eines Wohnhaus wurden am Donnerstagmorgen Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes gerufen. Ein Anwesen in der Friedrichstraße stand gegen 9.30 Uhr in Flammen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden glücklicherweise auch keine Personen verletzt. Der Polizei sind bislang keine konkreten Hinweise bekannt, die für eine vorsätzliche Brandstiftung sprechen würden. Das Anwesen dürfte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr unbewohnbar geworden sein. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere hunderttausend Euro. Im Zuge der langwierigen Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt Kuppenheim für mehrere Stunden gesperrt werden.

/lw

Ursprüngliche Meldung von Donnerstag, 22.20.2020 10:30 Uhr

POL-OG: Kuppenheim - Brand eines Wohnhauses

Kuppenheim Die Meldung über ein Feuer in der Friedrichstraße rief kurz vor 9.30 Uhr Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen steht ein Gebäude im Zentrum von Kuppenheim in Brand. Aufgrund der dichten Bebauung ist die Feuerwehr derzeit dabei, ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargebäude zu verhindern. Die Ortsdurchfahrt Kuppenheim ist derzeit voll gesperrt, es erfolgt eine örtliche Umleitung.

/ks

