POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Diebstahl und Körperverletzung, Polizei sucht nach Fahrradeigentümern

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall am Mittwochabend in der Lise-Meitner-Straße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet. Kurz vor 20 Uhr soll ein 27 Jahre alter Bewohner der dortigen Unterkunft mit einem Ast auf einen 17 Jahre älteren, ebenfalls dort wohnhaften Mann eingeschlagen und ihn hierdurch verletzt haben. Der 44-Jährige musste vor Ort von hinzugerufenen Kräften des Rettungsdienstes behandelt werden. Vorausgegangen war dem Ganzen eine Situation etwa 30 Minuten zuvor in der Okenstraße. Dort konnte der Mittvierziger unweit eines Einkaufsmarktes ein Gerangel zwischen einer älteren Frau und dem 27-Jährigen beobachten. Die noch unbekannte Frau hielt sich an dem vom 27-Jährigen benutzten Fahrrad fest, sodass sie fast zu Fall gekommen wäre. Möglicherweise erkannte die ältere Frau ihr silbernes Damenfahrrad mit der Aufschrift " All Terrain Bike" wieder, welches ihr vor etwa einer Woche gestohlen worden ist. Als der 44-Jährige der Frau zu Hilfe kommen wollte, soll er von dem flüchtenden Verdächtigen mit einer Steinplatte beworfen, allerdings nicht getroffen worden sein. Die miteinander bekannten Kontrahenten trafen eine halbe Stunde später in der Lise-Meitner-Straße erneut aufeinander, wo es dann zur geschilderten Auseinandersetzung kam. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach der älteren Frau, bei der es sich mutmaßlich um die Eigentümerin des silbernen Damenfahrrads handeln dürfte. Die Frau oder wer Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 zu melden. Ferner konnte von den Einsatzkräften in der Lise-Meitner-Straße ein weiteres, lilafarbenes Herrenfahrrad mit Fahrradkorb sichergestellt werden, dessen Eigentumsverhältnisse derzeit auch noch nicht geklärt sind. Hinweise zur Herkunft dieses Velo oder zum möglichen Eigentümer sind gleichfalls an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg erwünscht.

