Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizeieinsatz nach Beziehungsstreit

Offenburg (ots)

Ein Beziehungsstreit hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in der Stegermattsiedlung ausgelöst. Nach Schilderung einer Frau sei sie und ihre gemeinsamen Kinder kurz vor 14 Uhr von ihrem Ex-Partner bedroht worden, nachdem sie die Beziehung am Vortag für beendet erklärt hatte. Laut vorliegenden Hinweisen soll der Verlassene Zugriff auf verschiedentliche Waffen haben. Mit starken Polizeikräften wurden daher mögliche Aufenthaltsorte des Gesuchten überprüft. In den durchsuchten Wohnungen konnten neben Messern auch Luftdruckwaffen aufgefunden und sichergestellt werden. Von dem Mann fehlt seither allerdings jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln unter anderem wegen Bedrohung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell