POL-OG: Gaggenau, Kuppenheim - Betrunken im Linienbus unterwegs

Die Fahrt mit einem Linienbus endete am Mittwochabend für einen 36-Jährigen auf dem Polizeirevier. Gegen 18.10 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Gaggenau zum Bahnhof Kuppenheim gerufen, da sich in einem Bus ein betrunkener, nicht wachzubekommender Mann befand. Er wurde von der Polizeistreife kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,4 Promille. Um einen fortdauernden Gewahrsam abzuwenden, konnte ein Bekannter ausfindig gemacht werden, der sich um den Betrunkenen kümmerte.

