Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wolfach (ots)

Rund 1.500 Euro Sachschaden ist die Folge einer Unfallflucht am Mittwoch in der Luisenstraße. Nach derzeitigem Sachstand soll ein noch unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 15.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Pflegeheims geparkten Audi beschädigt und ohne sich um die Schadensverursachung zu kümmern, das Weite gesucht haben. Zeugen die Hinweise zu dem Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 an die Ermittler des Polizeireviers Haslach.

