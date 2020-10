Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hochgeschaukelt

Baden-Baden (ots)

Die Parkweise eines Ehepaars hat am Mittwochabend in der Eisenbahnstraße nicht nur für Unverständnis bei einem 62 Jahre alten Autofahrer gesorgt, der daraus resultierende Streit artete in der Folge in eine handgreifliche Auseinandersetzung aus. Während der verstimmte Verkehrsteilnehmer gegenüber dem Paar seinen Unmut über deren Parkverhalten kundtat, soll er seine Worte überdies mit einer verfassungswidrigen Geste untermalt haben. Der sich zuspitzende Disput soll schließlich gegen 19:30 Uhr mit einem Faustschlag des 62-Jährigen gegen seine 44 Jahre alte Kontrahentin und einem Gerangel auf dem Boden geendet haben. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun wegen Körperverletzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell