Am Dienstag endete die Fahrt eines 18-Jährigen in Giengen.

Kurz nach 18 Uhr sah eine Polizeistreife ein Kleinkraftrad in der Weilerstraße fahren. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass an der Yamaha ein nicht vorschriftsmäßiger Endschalldämpfer verbaut war. Ebenso veränderte der Fahrer wohl den Luftfilter. Dadurch fuhr das Kleinkraftrad schneller wie erlaubt. Der 18-Jährige konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen. Seine Yamaha muss er nun wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen und sieht einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

