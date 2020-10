Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Hügelsheim (ots)

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall im Bruchweg, bei dem ein Kind verletzt wurde. Eine Autofahrerin lenkte ihr Fahrzeug kurz vor 18 Uhr aus einer Einfahrt in den Bruchweg ein und übersah hierbei einen auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 10-Jährigen Fahrradfahrer. Der Junge kollidierte mit dem Auto und stürzte zu Boden. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Er wurde zur Behandlung seiner Blessuren mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

