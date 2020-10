Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ladendieb mit Betäubungsmitteln ertappt

Baden-Baden Oos (ots)

Ein 24-jähriger Mann wurde am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr in einem Discounter in der Rheinstraße beim Diebstahl erwischt. Ein dort eingesetzter Ladendetektiv soll beobachtet haben, wie der Langfinger verschiedene Waren im Wert von über 60 Euro in seiner Kleidung verstaute. Aufgrund fehlender Ausweispapiere wurde der Mann durch hinzugezogene Beamte des Polizeireviers Baden-Baden durchsucht. Diese konnten neben den entwendeten Waren 0,6 g Marihuana sicherstellen. Ermittlungen wegen Diebstahls und Besitz von Betäubungsmitteln ohne Besitzerlaubnis wurden eingeleitet.

