Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in DLRG-Gebäude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einem Einbruch in das DLRG-Gebäude kam es im Zeitraum von Dienstag, den 04. Februar 2020, 22:00 Uhr, bis Montag, den 10. Februar 2020, 11:00 Uhr. Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude in der Straße "Am Stadtbad". Sie durchsuchten die Innenräume und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden (178097).

