POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in einen Kindergarten in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Freitag, den 07. Februar 2020, 17:00 Uhr, bis Montag, den 10. Februar 2020, 09:00 Uhr, in einen Kindergarten einzubrechen. Die Täter versuchten eine verschlossene Eingangstür des Kindergartens in der Straße "Am Lemsen" in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter der Telefonnummer 04431/941-115 der Polizei Wildeshausen mitzuteilen (176025).

