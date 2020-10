Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Auto touchiert

Gernsbach (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montagvormittag um 11:45 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Hierbei soll eine 85-jährige VW-Fahrerin in Folge kurzer Unachtsamkeit einen ordnungsgemäß geparkten Wagen beim Vorbeifahren touchiert haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand. /sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell